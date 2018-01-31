Госдолг Украины за год превысил 2 триллиона гривень

16:30, 31 января 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 11%, или на 211,87 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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Теги: #кредит МВФ#госдолг Украины