Повысят «минималку», не повысят "минималку"... Коснется ли вас это - науке неизвестно...

Наконец дождались. Наши верхи вспомнили о том, что низы уже не могут. 25 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы («О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год»). Проголосовали «за» слабенько - 243 народных депутата из 438 зарегистрированных. Не голосовала в полном составе фракция БЮТ. Но это понятно, ведь именно ее правительству придется разбираться, где брать деньги, которых с каждым днем все больше не хватает, скорее, нет вообще.

В документе подразумевается, что на этот год прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет с 1 июля в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Но не только минимум нам остался. Есть еще и минимальная зарплата. Так вот ее планируется установить с 1 июля на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.

В сессионном зале депутаты подискутировали по поводу сеймоментного принятия законопроекта. Это предложение не было поддержано, но тут уже к БЮТовцам присоединился Блок Литвина. Не примут этот закон и на следующей, последней, пленарной неделе 7-10 июля. «Регионалы» - инициаторы «проводки» были крайне возмущены. На что спикер Владимир Литвин сказал: «Моя позиция по этому вопросу следующая: необходимо поддержать данный законопроект как закон, но при одном условии – передать власть Партии регионов, чтобы это выполнялось, но вы прекрасно понимаете, что как не выполняли до сих пор, что касается людей, так и выполнять дальше не будете».

Жаль, но, кажется, это действительно невыполнимая вещь, особенно с учетом экономической ситуации.

По мнению премьера Юлии Тимошенко, с приближением даты президентских выборов парламент активизирует работу по принятию популистских решений. Она подчеркнула, что фракция БЮТ не голосовала за соответствующий законопроект, поскольку нет средств для его реализации. При этом не забыла упомянуть, что бизнесмены – члены Партии регионов на 30-40% снизили зарплаты работникам своих предприятий. А это, как мы знаем, - ГМК, машиностроение и масса другого. Правда, стоит отметить, что в строю приверженцев ее идеологии не меньше проблем, просто сектор «регионалов» кризис накрыл медным тазом одним из первых, в принципе, как и на Западе. Забыла Ю.Тимошенко и о популизме со своей стороны. Как же родимая тысяча из Сбербанка?

Но вернемся к цифрам. Согласно статье 55 закона о бюджете наша минимальная зарплата выглядит следующим образом - бодренько растет каждый квартал гривень. С 1 января рост на 20 грн. (с 605 до 625 грн.), ну а потом не больше чем эдак на 5 грн. поквартально. С 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., 1 декабря – 669 грн. И есть в этой статье небольшая приписочка - размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетных учреждений устанавливаются Кабинетом министров Украины, исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда - 545 гривень на месяц. То есть, сколько не прибавляй, а наша зарплата отщелкивается от этого уровня! Может, при запланированном "рывке" эта цифра тоже подрастет, но...

Между прочим, уже после «судьбоносного» заседания в Раде, В.Литвин заявил, что, по его мнению, более реальным шагом было бы обеспечение выплаты существующей заработной платы, а также изыскание возможностей для увеличения доходной части бюджета. «Пока происходящее - это торговля воздухом, более того – торговля обещаниями», - отметил спикер. При этом председатель ВР считает, что в случае принятия этих изменений они вступят в силу уже после президентских выборов, и не исключил, что после них будут инициативы по уменьшению этой социальной нормы…

Что у нас с зарплатным долгом?

А теперь стоит разобраться, как в целом обстоят дела с зарплатами – ныне действующими. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачёва, к примеру, утверждает, что на сегодняшний день вдвое выросла задолженность по заработной плате в Украине – «с 752 млн. грн. в прошлом году до 1 млрд. 405 млн. грн. в мае текущего года».

Она также отметила, что сегодня, если считать по критериям Всемирного банка, то к бедным в Украине можно отнести свыше 70% населения. По ее словам, количество наемных работников «уменьшилось более чем на 710 тысяч». Почти один миллион наших граждан находятся на учете в службе занятости как безработные, а 1 млн. 700 тыс. вынуждены работать в режиме неполной занятости. «На каждое рабочее место в Украине претендует 9 безработных, а в Винницкой, Черкасской, Ивано-Франковской областях на одно место претендует от 40 до 50 человек», - подчеркнула Н.Карпачёва.

По ее словам, средняя заработная плата за год выросла всего на 6% по сравнению с предыдущим годом, а потребительские цены повысились на 15%. Также она отметила, что оплата медицинских услуг выросла на треть, а квартирная плата повысились на 35%, тарифы на горячую воду и отопление - на 50%. «Это свидетельствует об уменьшении размера реальной заработной платы в первую очередь работающего населения», - подчеркнула Н.Карпачёва.

Вот, что говорит защитник прав человека. А теперь цитаты министра соцполитики. Людмила Денисова наоборот углядела сокращение задолженности по выплате заработной платы. "Что касается задолженности по зарплате, то она уменьшается. По состоянию на 12 июня задолженность по Украине в целом составляет 1 млрд. 300 млн. грн., по оперативным данным", - утверждает министр.

По ее данным, по государственным предприятиям задолженность также уменьшается, и она составляет порядка 80 млн. грн. По ее словам задолженность по зарплате на сегодняшний день существует на предприятиях, которые находятся в сфере Министерства промышленной политики. Оно и понятно, ведь промышленность у нас как раз и не работает.

А вот официальная статистика. Общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5%, или 318 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля этого года. При этом задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26%, или 332 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля.

Выходит, гасим долги. И тут стоит отметить, что как бы мы не гасили старые долги, новые не заставят себя ждать. Сокращение количества безработных, зафиксированное на начало лета, носит сезонный характер. Но в будущем рост неизбежен. А если не будут сокращать, чтобы не мозолить глаза в статданных, то будут отправлять в отпуска за свой счет или выводить на сокращенный график. И не надо сравнивать как, впрочем, вошло в практику, с прошедшими месяцами, с учетом сезона. Давайте сравнивать с годовым показателем. И тут Карпачева, вроде бы, не ошиблась…

Как поживает бюджет

А насчет популизма, так вроде все верно. Откуда брать средства, чтобы помочь бедным, а скорее тем, кого сделали бедными. Дефицит общего фонда госбюджета за январь-май составил более 7 млрд. грн., профицит специального фонда – 4,7 млрд. грн. Развал основной бухгалтерии страны налицо. И поэтому, как заявлял и.о. министра финансов Игорь Уманский, Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом об увеличение очередного транша для покрытия дефицита бюджета до 3,8 млрд. долларов. Правда, может не получиться. Фонд в последнее время слишком озабочен по поводу Украины.

Но премьер – оптимистка. Она считает, что бюджет на 2009 год есть все шансы выполнить. Правда, гарант не согласен. По данным Президента, на 1 мая сумма не возмещенного бизнесу из бюджета НДС достигла 13,5 млрд. грн. При этом сумма просроченного НДС на указанную дату составляла 3,9 млрд. грн. Это, по мнению Президента, наряду с неразрешенностью вопроса о направлении финансового ресурса на рекапитализацию банковской системы, свидетельствует об изъятии значительных оборотных средств из экономики страны. Что, в конечном счете, приведет к падению внутреннего валового продукта, который, по его данным, в первом квартале упал на 20-23%.

«28-40% государственного бюджета выполняется в последний день месяца. Это говорит о том, что мы имеем серьезные сигналы, что бюджет в той версии, как предусматривается бюджетом 2009 года, серьезно хромает. Что нас подводят к обстоятельствам, возможно, фатального порядка. Что бюджет Украины 2009 года должен быть как можно скорее пересмотрен», - сказал Президент.

«Этим я хочу сказать, что мы имеем аморальную, даже с точки зрения обстоятельств сегодняшнего дня, бюджетную политику», - подытожил гарант.

А тут еще вспоминаются проблемы с Нафтогазом. А это – расчет за российский газ, который проводится, как правило, методом эмиссии – включением печатного станка. Можно вспомнить и о курсе на валютном рынке. Эксперты прогнозируют рост к осени позиций доллара, как и вторую волну кризиса. В целом, проблем не перечесть.

Эксперты также прогнозируют тупик. По мнению аналитиков Astrum Investment Management, реальная зарплата снизилась на 9,1% г/г в мае. В компании считают, что реальная заработная плата усилит свое падение летом, поскольку показатель номинального роста заработной платы должен стать отрицательным, а инфляция остается высокой. Прогноз сокращения реальной заработной платы на 2009 г. составляет 14,2% дек/дек.

Стоимость инициативы повышения «минималки» во втором полугодии т.г. составит, по меньшей мере, 25 млрд. грн., что добавляет впечатляющие 2,7% ВВП к дефициту госбюджета-2009. «Если это решение будет принято, МВФ может отложить выделение следующего транша кредита Украине на 2010 г. из-за нежелания финансировать предвыборный популизм. В то же время выступить против этой инициативы будет политически опасным шагом, так что правительство в тупиковой ситуации», - отмечают эксперты.

И тут успокаивает одно. Если даже нам бы подняли минималку, то все равно ее платить нечем. Да и подняли бы на столько, что эта мелочь нас не спасет…

(УНИАН)