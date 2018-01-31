Украина внедрит трехлетнее бюджетное планирование на постоянной основе

По словам министра финансов, новациями одобренного законопроекта является внедрение бюджетной декларации, обновление бюджетного календаря, согласование бюджетного планирования.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которыми внедряется среднесрочное бюджетное планирование.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Представляя проект документа, министр финансов Александр Данилюк отметил, что бюджет 2018 года уже был разработан на базе бюджетной резолюции на три года, которая была принята в 2017 году.

«2017 год был пилотным годом, чтобы затем внедрить этот механизм на постоянной основе. В прошлом году мы утвердили трехгодичную бюджетную декларацию, это позволило увеличить качество обсуждения бюджета в парламенте, позволило определить приоритеты для правительства и как мы эти приоритеты финансово подкрепляем. Для того, чтобы ввести это на постоянной основе, необходимо законодательно внести изменения в Бюджетный кодекс», - сказал министр.

По словам Данилюка, новациями законопроекта является внедрение бюджетной декларации, обновление бюджетного календаря, согласование бюджетного планирования.

В частности, согласно законопроекту, Министерство экономического развития и торговли до 1 марта должно подавать в Минфин макропрогнозы, но Минэкономразвития будет иметь возможность актуализировать прогнозы в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабинет министров впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года.