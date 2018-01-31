Иностранцам упростили регистрацию физлица-предпринимателя в Украине

Теперь иностранцы могут регистрироваться в Украине как ФЛП (предприниматели) без вида на жительство.

Министерство юстиции разрешило иностранцам регистрироваться в Украине в качестве физических лиц-предпринимателей.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

«Еще один рудиментарный регуляторный барьер ушел в историю. Теперь иностранцы могут регистрироваться в Украине как ФЛП (предприниматели) без вида на жительство», - написал он.

По его словам, об этой проблеме IТ-компаний офис узнал, когда анализировал регулирование рынка разработки программного обеспечения.

«Для ее решения не пришлось даже готовить постановление КМУ. Достаточным оказалось письмо Министерства юстиции Украины, чтобы регистраторы начали применять существующее законодательство правильно. Меньше барьеров - больше инвестиций», - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 января в Украине было зарегистрировано 1 763 445 физлиц-предпринимателей.