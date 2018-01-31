Насиров собирается доказывать незаконность и необоснованность его увольнения (видео)

Насиров отметил, что его не ознакомили с решением правительства и не взяли с него объяснений.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен доказывать незаконность и необоснованность принятого сегодня решения правительства о его увольнении.

Об этом Насиров написал на своей странице в сети Facebook.

«Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Так же как и мое отстранение в прошлом году. В первую очередь, сейчас займусь доказательством своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше - докажу незаконность и необоснованность увольнения», - написал он.

Насиров отметил, что его не ознакомили с решением правительства и не взяли с него объяснений.

«А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту», - написал экс-глава ГФС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 31 января уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

25 января Кабинет министров Украины направил представление министра финансов Александра Данилюка об увольнении отстраненного от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Высший корпус государственной службы.

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Великобритания подтвердила наличие британского паспорта у отстраненного от исполнения своих обязанностей главы Фискальной службы.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры в отношении него.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" 23 января сообщила о подаче на Кабинет министров Украины в суд за неувольнение Насирова.