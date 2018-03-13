Председатель правления Правэкс Банка Тарас Кириченко: Не стоит запасаться долларами по сегодняшнему курсу

По оценкам ведущих украинских экспертов, для стабильного экономического роста Украина нуждается в масштабных инвестициях, приход которых в ближайший год маловероятен по причине ряда сложностей, с которыми сталкиваются действующие в стране инвесторы.

Представители банковского сектора, на который приходится свыше 25% привлеченных в Украину иностранных инвестиций, на своем опыте знакомы с проблемами, ожидающими инвестора в нашей стране, включая коррупцию и все еще сложную регуляцию.

О проблемах иностранных банков в Украине, прогнозах на текущий год и ближайших планах в интервью УНИАН рассказал Тарас Кириченко - глава правления «Правэкс Банка», украинской дочерней структуры одной из крупнейших банковских групп еврозоны Intesa Sanpaolo.

Тарас, поделитесь прогнозами, - каким будет для банковского сектора наступивший 2018 год?

Мы можем говорить о том, что макроэкономическая ситуация в Украине стала намного стабильнее, чем она была несколько лет назад. Инфляция снизилась, валютный курс колеблется в нормальных пределах. Украина наращивает объемы бизнеса со странами Евросоюза и активно осваивает новые рынки сбыта. Приходят новые инвесторы и долгосрочные инвестиции. Все это внушает надежду, что мы сможем нарастить объемы бизнеса и повысить его качество.

Но не стоит думать, что 2018 год – год мечтаний и надежд. Это год работы для достижения успеха. Нужно воспринимать реальность такой, какая она есть, и не ждать, что кто-то сделает нашу работу, а спокойно и качественно работать уже сегодня в тех условиях, в которых мы находимся. Если мы хотим, чтобы эти условия стали лучше, нужно «прокачивать» свои возможности. 2018 год должен стать годом экономического роста. И это может произойти, если мы не будем делать глупости.

В январе на валютном рынке было неспокойно. Гривня может укрепиться до получения очередного транша кредита Международного валютного фонда?

По моему мнению, мы обязаны продолжать программу с МВФ. Во-первых, это наши обязательства. Во-вторых, это не только деньги, которые приходят и стабилизируют резервы Национального банка. Это еще и реформы, которые двигают страну вперед и которые очень нужны реальному сектору и банкам. Если сотрудничество с МВФ продолжится, то гривня, если и будет колебаться, то в разумных пределах. И не стоит запасаться долларами по сегодняшнему курсу. Гривня может укрепиться.

Как повлияет на финансовый рынок назначение Якова Смолия главой Национального банка? Сейчас он исполняет обязанности руководителя регулятора…

Конечно, хочется, чтобы появился полноправный глава центрального банка. Поэтому можно только приветствовать желание назначить постоянного руководителя. Мы не обсуждаем персоналии, но я считаю, что глава центробанка должен быть прагматичным, технократом, который обеспечит независимость регулятора.

У вас не возникает ощущение, что с уходом Гонтаревой Нацбанк стал слабее? К примеру, что за идея с долгосрочным рефинансированием банков для поддержки кредитования?

Не возникает. На разных этапах развития рынка требуются разные инструменты. Этап расчистки банковской системы предполагал свои шаги. Сейчас мы переходим к этапу роста, на котором нужно больше «нажимать на педали». Нельзя проецировать ситуацию 2014 года на 2018 год. Нужно просто смотреть, какие инструменты помогут достичь цели. Банковская система ликвидна – проблем с деньгами нет. Есть проблема с хорошими заемщиками.

Каковы ожидания банка на этот год, на какую расчитываете прибыль?

В прошлом году произошло огромное количество положительных изменений: мы переходим на бренд и логотип материнской группы Intesa Sanpaolo. Название банка сохраняется, поскольку так привычнее нашим клиентам, и это стандартная практика группы – использовать местное название. Важно, что мы очистили кредитный портфель банка – доля проблемных кредитов на сегодня ничтожна.

Чтобы получить прибыль, нужно вложить инвестиции, которые, в свою очередь, необходимо окупить. Наша сеть состоит из 50 отделений на территории Украины, из которых около половины сконцентрированы в Киеве, остальные – в крупных городах. Мы перемещаем отделения в новые помещения большей площадью и меняем формат на более дружественный. Увеличиваем штат и обучаем персонал.

Мы инвестируем в информационные технологии – покупаем и усиливаем имеющиеся системы, усиливаем IT-безопасность. Инвестируем в новые каналы продаж - интернет-банкинг. Обновляем карточный бэк-офис. Много проектов уже начато и будет реализовано в течение 2018 года.

Что касается стратегии развития, то мы видим дополнительные возможности в корпоративном бизнесе. На сегодняшний день мы - единственный итальянский банк в Украине, один из международных и сильнейших европейских банков. И можем претендовать на долю в обслуживании международных клиентов. Также будем продолжать сотрудничество с крупным и средним бизнесом. Мы очень требовательны к качеству заемщиков, но зато можем предложить лучшие финансовые условия.

Мы также возобновляем розничное кредитование. Запускаем повторно кредитование на покупку автомобилей – в этом сегменте наш банк до военных действий на востоке Украины был лидером, имея долю рынка 18-20%. Мы не гонимся за сверхприбылью. Наша задача – построение долговременных отношений с клиентами. Мы уже сотрудничаем с рядом автодилеров – выдаем кредиты. Также будем запускать кредитные карты после обновления карточной системы.

При выдаче кредитов формируются резервы, и требуется некоторое время, чтобы их компенсировать. Поэтому, чтобы выйти на устойчивую прибыль, нам понадобится некоторое время. Сверхприбылей в Украине не будет – никто этого не ждет. Мы делаем ставку на построении стабильной бизнес-модели.

Нужные инвестиции будут привлечены собственными силами или с помощью материнской структуры? О каком объеме вложений идет речь?

Конечно, это - поддержка группы. Мы инвестируем собственные средства, источником является капитал. Наш показатель достаточности капитала в разы больше требуемого украинским законодательством и европейскими нормами. С нового года мы перешли на девятый Международный стандарт финансовой отчетности – влияние на капитал совершенно незначительное. Мы абсолютно ликвидны, имея достаточно средств в гривне и долларах. Но, к сожалению, нет очереди хороших заемщиков.

Что мешает реализации планов банка на рынке Украины?

Наши планы адекватны данному рынку и учитывают все его сложности. Но если бы мы хотели облегчить себе задачу, то нужно усилить защиту прав кредиторов. Это важно не для банка, а для страны, поскольку позволит кредитовать больше, расширить круг заемщиков. Кредитовать более долгосрочные проекты, дающие возможность модернизировать страну, привести инвестиции, создать рабочие места.

Как только Украина обеспечит нормальную защиту прав кредиторов, мы будем рады еще больше кредитовать. Но пока мы видим коррупцию, несправедливые решения судов, злоупотребления и другие сложности реализации законных прав кредиторов. Это сдерживает экономический рост Украины.

И, разумеется, хотелось бы стабильности. В законодательстве, в стране, в политике, в финансовой сфере. Хочется верить, что накануне выборов не захлестнет популизм. И до выборов еще достаточно далеко – есть время провести необходимые реформы. Я согласен, что нужно повысить зарплаты и пенсии, но есть вопрос финансовой стабильности, и Национальный банк должен сказать свое веское слово.

Вам не мешают валютные ограничения НБУ, действующие на рынке?

В прошлом году были предприняты кардинальные шаги в части финансового мониторинга и построения отношений с клиентами. Валютный контроль, существующий в украинских банках, устаревает и должен уйти в прошлое. Ему на смену должна прийти надежная система финансового мониторинга. Законопроект «О валюте», предложенный Нацбанком, будет колоссальным шагом вперед.

В отличие от прежней концепции, новая предполагает, что «все можно», но какие-то операции ограничены или сопровождаются специальными требованиями. Это - закон не для банков, а для предпринимателей. Поэтому уверен, что парламент его поддержит. Закон разблокирует внешнеэкономическую деятельность и поступления валюты в страну. Любые ограничения по выводу денег, например, на выплату дивидендов, сдерживают инвесторов.

Каким будет банковский рынок Украины лет через пять?

Мы видим, что рынок будет развиваться и в корпоративном, и в розничном сегменте. Бизнес будет потреблять больше кредитных ресурсов на инвестиционные программы. Ситуация с плохими кредитами в банковской системе постепенно разрешится. Во многих компаниях сменятся собственники, поэтому к нам не будут приходить люди, которые не выполняют обязательства перед банками.

Если говорить о розничном сегменте, то хочется, чтобы средний класс, который потерял в течение последних лет, все-таки нарастил свое благосостояние и смог себе позволить нечто большее – второй дом, вторую машину или больше отложить, инвестировать.

Через пять лет банков, наверное, будет меньше, потому что многие небольшие и средние банки не найдут себя на рынке.

Спектр банковских продуктов будет намного шире. Появятся инвестиции в ценные бумаги. Уже сейчас наш банк выдает значительную долю индивидуальных лицензий на инвестиции за рубеж. Будут развиваться удаленные каналы обслуживания клиентов, а отделения станут зоной консультирования. Люди будут иметь электронные кошельки, электронные деньги.

Наличные расчеты за пять лет, может быть, полностью не уйдут, но существенно сократятся. Людям понравится рассчитываться безналично - просто и дешево.

Клиенты будут более внимательно выбирать банк, анализируя его надежность и уровень сервиса. На первое место выйдут грамотные финансовые консультанты, которые помогут предприятию, предпринимателю, семье выработать правильный баланс своих доходов и расходов, сбережений и кредитов.

Вы упомянули средний класс. Какие способы вложений он сейчас предпочитает?

Мне кажется, что средний класс не знает, куда сейчас инвестировать. И дать совет непросто.

Рынок недвижимости некоторым образом перегрет. По официальной статистике, продажи недвижимости за прошлый год незначительны, при этом смущает количество пустых квартир, а массовая стройка продолжается. В недвижимость вкладывают богатые люди. А средний класс думает, покупать ли по такой цене, и есть ли гарантии, что этот объект будет достроен… Золото сейчас немного выросло в цене, но ажиотажного спроса нет. Мы импортируем золото из Швейцарии и торгуем в Украине. Я бы не сказал, что сейчас национальная идея – вкладывать в золото. Есть люди, которым это нравится. Но мы видим, что многие сейчас продают золото, потому что цена выросла, и можно зафиксировать прибыль за счет того, что покупка была дешевле.

Бизнесмены предпочитают вкладывать в свой бизнес. Есть определенные позитивные ожидания. Понимание, какие бизнес-модели свернулись из-за кризиса, а какие - появились.

Что делать, если нет бизнеса? Выбирать надежные банки, чтобы спать спокойно.

Если хотите инвестировать с более высоким доходом и готовы к большим рискам, то посмотрите на ценные бумаги. Пока этот рынок еще не развит, но думаю, что его ожидает хороший рост в 2018 году именно благодаря частным инвесторам.

Ольга Гордиенко