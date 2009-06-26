Заместителем главы Госфинуслуг назначен Прозоров
Вместо Михайленко
Кабинет Министров Украины назначил заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Юрия ПРОЗОРОВА вместо Сергея МИХАЙЛЕНКО.
Как сообщается на официальном сайте Кабинета Министров, об этом говорится в распоряжениях Кабмина №703-р от 24 июня т.г. (о назначении Ю.ПРОЗОРОВА) и №701-р от 24 июня т.г. (об увольнении С.МИХАЙЛЕНКО).
При этом распоряжением Кабмина №702-р от 24 июня т.г. С.МИХАЙЛЕНКО назначен на должность члена Госфинуслуг – директора департамента регистрации, лицензирования разрешительных процедур.
Также согласно распоряжению Кабмина №705-р от 24 июня т.г. Галина ТРЕТЬЯКОВА назначена на должность члена Госфинуслуг – директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений.
Кроме того, сообщается, что на должность члена Госфинуслуг – директора департамента пруденциального надзора назначена Ольга ТИМОЩУК (распоряжение №704-р от 24 июня т.г.).