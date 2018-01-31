Приток иностранных инвестиций в Украину сократился почти на треть

В то же время чистые поступления инвестиций без учета конвертации долга в капитал за год выросли на 26%.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году составил 2,307 млрд долл., что на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016 год на уровне 3,268 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в результате завершения большинства программ рекапитализации объем конвертации банками долга в уставный капитал сократился в 2017 году до 0,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. в 2016 году.

Без учета таких операций чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% - до 1,8 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году иностранные инвесторы вложили в экономику нашей страны 4,406 млрд долл. прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 17,1% превышает показатель за 2015 год.

Национальный банк оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,3 млрд долл.