Приток иностранных инвестиций в Украину сократился почти на треть

18:30, 31 января 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в результате завершения большинства программ рекапитализации объем конвертации банками долга в уставный капитал сократился в 2017 году до 0,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. в 2016 году. 

Без учета таких операций чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% - до 1,8 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году иностранные инвесторы вложили в экономику нашей страны 4,406 млрд долл. прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 17,1% превышает показатель за 2015 год. 

Национальный банк оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,3 млрд долл.

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