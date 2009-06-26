Юрист: с 23 июня действует 13% надбавка к ввозной пошлине

С 23 июня текущего года в Украине вновь действует 13-процентная надбавка к ввозной пошлине на товары некритического импорта.

Такое мнение высказал УНИАН партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» адвокат Юрий ОСТАПЕНКО.

По его словам, Конституционный Суд, признав положения Закона «О Таможенном тарифе Украины» неконституционными, определил, что решение вступает в силу с момента его вынесения, то есть с 23 июня неконституционные нормы теряют силу.

«Соответственно, с 23 июня также теряют силу постановления правительства об отмене 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме холодильников и автомобилей, поскольку это постановление было принято на основании неконституционных положений Закона «О таможенном тарифе», – отметил юрист.

В связи с этим снова начинает действовать норма Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которая предусматривает введение 13-процентной временной целевой надбавки к импортной пошлине на ряд товаров на срок шесть месяцев.

Ю.ОСТАПЕНКО также отметил, что Кабинет Министров уже начал процедуру приведения своего постановления в соответствие с действующим законодательством. В частности, по инициативе правительства в Верховной Раде 25 июня был зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно размера ставок)» (№4726).

«Скорее всего, этот законопроект повторит смысл постановления Кабмина от 18 марта (об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине на товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников – УНИАН)», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным Законом Кабинету Министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия правительством соответствующего решения.

Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет Министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.