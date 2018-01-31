Нацбанк укрепил официальную гривню выше 28 за доллар

Официальный курс НБУ на 1 февраля: 100 USD – 2784.3493 грн; 100 EUR – 3468.4639 грн; 10 RUR – 4.9558 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2784.3493 (31 января – 2800.8791)

100 EUR – 3468.4639 (31 января – 3478.9719)

10 RUR – 4.9558 (31 января – 4.9757)

В среду, 31 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,81/27,85 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась по отношению к доллару на 14 копеек с открытия торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,6373/34,6843 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4938/0,4952 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8435 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 844 сделки на сумму 688,52 млн долл.