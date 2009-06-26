Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6630/7,6855, к 12:00 цены выросли до 7,6950/7,7075. К закрытию торговой сессии ценовые уровни достигли значений 7,7050/7,7175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,6100.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2456/0,2468, к 12:00 цены поднялись до 0,2468/0,2476. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2473/0,2481. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1550 (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4048/1,4050, а к 15:15 выросли до 1,4096/1,4098. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7520/10,7865, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7925/10,8105. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,8370/10,8595.