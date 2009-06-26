СНБО перенес рассмотрение финансирования армии

Совет национальной безопасности и обороны перенес рассмотрение вопроса о финансировании армии на первую декаду июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

С.ГАВРИШ напомнил, что сегодня на заседании СНБО рассматривался вопрос о показателях государственного бюджета на 2010 год, связанных со статьями финансирования национальной безопасности и обороны.

Как отметил С.ГАВРИШ, сегодня рассматривались конкретные цифры, но СНБО приняла решение перенести окончательное их принятие в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало Бюджетную резолюцию и, соответственно, не определило основные макроэкономические показатели на следующий год.

Среди причин переноса рассмотрения вопроса также и то, что сегодня четко не определены источники наполнения бюджета, в том числе и по финансированию Вооруженных Сил, сказал С.ГАВРИШ.