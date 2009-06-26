Ющенко ветировал закон о моратории на взыскание залогового жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложил вето на закон, которым предлагалось ввести мораторий на взыскание банком залогового жилья.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Последствием введения моратория… будет ухудшение финансового состояния кредитора, что приведет к сокращению кредитных ресурсов кредиторов – банков и других кредитных учреждений, негативно отразится на возможности предоставления ими кредитов другим лицам, в том числе для строительства жилья…», – объясняется в документе позиция Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров.