МВФ о росте экономики Украины: это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить жизни украинцев

МВФ оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2% и прогнозирует рост на 3-3,5% в 2018 году.

Международный валютный фонд оценивает рост экономики Украины в 2% по итогам 2017 года и прогнозирует рост в 2018 году на уровне 3-3,5%.

Читайте такжеГройсман рассказал о подготовке 35 законов для ускорения роста экономики

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев», - сказал он.

Люнгман отметил, что для роста экономики необходимо снижать инфляцию и нужно рыночное формирование валютообменного курса.

«Нужно удерживать инфляцию, НБУ очень неплохо с этим справляется. Также нужно позволить налаживаться обменному курсу, чтобы конкурентоспособность не размывалась», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует экономический рост в 2018 году на уровне 3%. Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам текущего года до 3,4%.