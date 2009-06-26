Определены 7 банков для выплат вкладчикам банка «Причерноморье»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил семь банков, которые будут проводить выплаты гарантированных сумм вкладчикам банка «Причерноморье».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут проводится с 1 июля по 25 августа 2009 года через учреждения «Сведбанка», «Эрсте Банка», «ПриватБанка», «Брокбизнесбанка», «Райффайзен Банка Аваль», банка «Хрещатик» и «Правекс-Банка».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Причерноморье» (Днепропетровск) начало свою деятельность в апреле 1993 года.

На начало 2006 года акционерами банка с долями более 5% являлись: украинско-британское предприятие с иностранными инвестициями «Укрвнешметаллкомплект» (13,67%), компании «Интертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) и «ЛСТ» (5,26%).

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составлял 85 млн. грн.

С 30 января 2009 года в банке «Причерноморье» введена временная администрация. Временным администратором назначен Юрий ШЕВЦОВ.

22 мая 2009 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии банка «Причерноморье» и начале процедуры его ликвидации.