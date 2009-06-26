Поляки увеличили свои сбережения в банках

Граждане 38-миллионной Польши с начала года увеличили свои сбережения в банках на 4,5 млрд. долл. - до более 100 млрд. долл.(по нынешнему курсу 3,2 злотых за доллар).

По данным газеты Polska, рост сбережений связан в первую очередь с тем, что поляки начали экономить деньги, а не тратить их на товары и услуги.

Государственный комитет статистики страны (GUS) сообщил в четверг о 1,1% росте розничных продаж в мае текущего года, в сравнении с маем прошлого года, однако эксперты отмечают, что с учетом 2,5% инфляции был зафиксирован спад продаж.

Аналитики отмечают, что чаще всего поляки отказываются от покупок дорогих товаров, в частности, автомобилей, продажи которых в прошлом месяце упали на 10%, к маю прошлого года и на 8% - к апрелю текущего.

GUS также сообщил, что в мае поляки на 4,5% потратили больше денег на еду.

Эксперты отмечают, что на самом деле этот рост связан с ростом цен, а не большим потреблением, и прогнозируют, что все больше поляков начнут делать покупки в более дешевых магазинах.

В прошлом месяце, однако, на 17% увеличилась продажа одежды и обуви, которую эксперты связывают с начавшемся очень рано сезоном распродаж и 50% скидками в магазинах, вынужденных распродавать товары с большими дисконтами для расчетов с кредиторами.

Традиционно сезон распродаж в Польше и других странах ЕС начинался в середине июля.