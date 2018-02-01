ПриватБанк открыл сервис электронной отчетности корпоративным клиентам всех украинских банков

В частности, юрлица и предприниматели с помощью сервиса смогут напрямую из 1С регистрировать налоговые накладные и отправлять отчетность без использования сторонних программ и сервисов.

ПриватБанк открыл возможность корпоративным клиентам любого украинского банка пользоваться возможностями бесплатного облачного бухгалтерского сервиса без открытия счета в ПриватБанке. В частности, юрлица и предприниматели с помощью сервиса смогут напрямую из 1С регистрировать налоговые накладные и отправлять отчетность без использования сторонних программ и сервисов.

«Более 57 тысяч клиентов ПриватБанка успешно и бесплатно отправляют отчеты, регистрируют налоговые накладные и обмениваются первичными документами в сервисах «Приват24 для бизнеса» с помощью «Модуля обмена Приват24–1С», – отметил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. – Только за последний год количество пользователей сервиса выросло вдвое, а теперь пользоваться новыми возможностями сервиса смогут юрлица и ФОПы, которые не являются клиентами нашего банка».

Зарегистрироваться в сервисе можно бесплатно, в помощь банк разработал плейлист видеоинструкций. Для отправки электронной отчетности компании и ФОПы могут получить бесплатные ключи АЦСК ПриватБанка или воспользоваться зарегистрированными в ГФС ключами ЭЦП от других систем подачи электронной отчетности. Техническая поддержка работы сервиса работает круглосуточно в чате на https://1c.pb.ua