Валютные качели: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:38, 01 февраля 2018Финансы
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Стоимость доллара в обменниках Киева выросла до 28,05 грн, евро - до 34,85 грн. Продать доллары можно по 27,75 грн/долл., евро - по 34,40 грн/евро.
Стоимость доллара в обменниках Киева выросла до 28,05 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 1 февраля составляет 28,05 грн, евро - 34,85 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,75 грн/долл., евро - за 34,40 грн/евро.
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в среду, 31 января, составляла 28,00 грн, евро - 34,60 грн.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 10:30 установился на уровне 27,8765 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 42 сделки на сумму 28,48 млн долл.
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