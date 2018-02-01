Рыночные цены на газ: в МВФ напомнили условия для получения Украиной следующего транша

Представитель Фонда заявил, что Украине для получения следующего транша МВФ необходимо принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным.

Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Следующий шаг в программе Украины и МВФ - четвертый пересмотр программы. Есть договоренности, которые касаются Антикоррупционного суда, это также касается цен на газ, чтобы они соответствовали рыночным», - сказал он.

Представитель МВФ отметил, что приведение цен на газ к рыночным необходимо, чтобы избежать сегментации газового рынка и улучшить бизнес-среду.

«Надеемся, что это будет сделано очень скоро, и мы сможем завершить пересмотр, обеспечить транш и увеличить резервы», - сказал он.

По словам Люнгмана, Украине для того, чтобы безболезненно пережить внешние потрясения, необходимо нарастить резерв до 30 млрд долл.

Ранее президнт Украины Петро Порошенко заявил, что правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

Также президент заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получение пятого кредитного транша в апреле.

Как сообщал УНИАН, 24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.