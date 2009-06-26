«Пивденный» погасил обязательства по рефинансированию НБУ

Сегодня банк «Пивденный» погасил обязательства по рефинансированию перед Национальным банком Украины на сумму 50 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, краткосрочный кредит был предоставлен Нацбанком в сентябре 2008 года в размере 50 млн. грн. сроком на 288 дней и использовался для поддержания ликвидности финансового учреждения.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

По данным Нацбанка, активы банка на 1 апреля т.г. составляли 10 млрд. 656 млн. 48 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 235 млн. 221 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 420 млн. 826 тыс. грн., уставный капитал – 711,205 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Пивденный» в первом квартале 2009 г. составила 20,061 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года акциями банка владели: Юрий РОДИН (прямое участие – 20,001%, опосредованное – 11,5037%), Тамара РОДИНА (прямое участие – 1,4334%, опосредованное – 27,3174%), Александр РОДИН (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 20,4283%), Анна РОДИНА (прямое участие – 0,7287%, опосредованное – 21,4344%), Веля РОДИНА (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 22,3276%), ООО «Теком» (прямое участие – 6,5877%, опосредованное – 13,3947%), Марк БЕККЕР (прямое участие – 13,3079%, опосредованное – 3,1162%), Алла ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 11,1287%, опосредованное – 7,0462%), Левон ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 0,4585%, опосредованное – 11,2187%).