"ПриватБанк" получил рефинансирование НБУ на 2,3 миллиарда

Средства выданы под залог государственных облигаций.

Национальный банк Украины в январе выдал рефинансирование национализированному "ПриватБанку" на 2,3 миллиарда гривень. Как сообщается на сайте НБУ, кредит выдан 10 января под залог государственных облигаций Украины.

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Ранее Национальный банк сообщал о выдаче рефинансирования в таких объемах одному банку на тендере по поддержке ликвидности по ставке 16,5% годовых, не разглашая наименования финучреждения.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.