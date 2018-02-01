В Нацбанке порадовали: гривня полностью отыграла утраченные с начала года позиции

НБУ отметил, что сохранял свое присутствие на валютном рынке и по итогам месяца продал на 89,8 млн долл. больше, чем купил.

Девальвационное давление на гривню на валютном рынке во второй половине января ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривни к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, девальвационное давление в первой половине января было обусловлено значительной бюджетной экспансией в конце 2017 года, низким предложением валюты в связи с сезонным снижением деловой активности и сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.

Нацбанк отметил, что сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания курса, и в конце месяца возобновил покупку валюты для пополнения резервов, однако в целом по итогам месяца по состоянию на 30 января продал на 89,8 млн долл. больше, чем купил.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл., который был зафиксирован в феврале 2015 года.

За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.