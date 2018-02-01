Остаток денег на счете Госказначейства вырос в 4 раза
13:51, 01 февраля 2018Финансы
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По сравнению с показателем годом ранее - на 1 февраля 2017 года - остаток на счете сократился на 42,3%.
Остаток денег на счете Госказначейства превысил 20 миллиардов гривень / фото УНИАН
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2018 года составил 20,105 миллиарда гривень, что в 4 раза превышает показатель на 1 января.
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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем годом ранее - на 1 февраля 2017 года - остаток средств на едином счете Госказначейства сократился на 42,3%.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 миллиарда гривень, что в 10,6 раз меньше показателя на 1 декабря 2017 года.
Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.
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