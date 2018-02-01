МВФ о доходах украинцев: у властей велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо
Представитель МВФ отметил, что у властей велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.
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Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда», - сказал он.
Люнгман отметил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.
«Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, Кабинет министров Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты в стране до 4200 грн с 3723 грн.