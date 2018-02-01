Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков

В управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц находятся активы свыше 90 банков на 450 миллиардов гривень по балансовой стоимости.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банков "Авант", "Мелиор" и "Имэксбанк".

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банков "Мелиор" и "Авант" продлевается на 1 год - до 10 февраля и до 25 февраля 2019 года, соответственно.

Ликвидация "Имэксбанка" продлевается на 2 года - до 26 мая 2020 года включительно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц находятся активы свыше 90 банков на 450 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 миллиардов гривень по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.