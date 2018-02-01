Как мошенники обманывают украинцев: новые способы махинаций с банковскими картами (видео)

15:51, 01 февраля 2018
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Мирося, для ьебя видосик тсн, глянь, вдруг есть что интересное - Мошенники придумывают новые способы махинаций с банковскими картами / фото УНИАН

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В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривень 77 идут в руки мошенников. В 2016 году это было 110 гривень.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В ведомстве отмечают, что количество мошеннических операций постепенно снижается. Но появляются новые способы обмануть владельцев карт. Журналисты исследовали и рассказали, как мошенники обманывают украинцев. 

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Теги: #мошенники#махинации с банковскими карточками