Как мошенники обманывают украинцев: новые способы махинаций с банковскими картами (видео)
15:51, 01 февраля 2018
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В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривень 77 идут в руки мошенников.
Мошенники придумывают новые способы махинаций с банковскими картами / фото УНИАН
Убытки от махинаций с банковскими карточками прошлого года достигли почти 164 миллионов гривень.
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В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривень 77 идут в руки мошенников. В 2016 году это было 110 гривень.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
В ведомстве отмечают, что количество мошеннических операций постепенно снижается. Но появляются новые способы обмануть владельцев карт. Журналисты исследовали и рассказали, как мошенники обманывают украинцев.
Мошенники придумывают новые способы махинаций с банковскими картами
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