Как мошенники обманывают украинцев: новые способы махинаций с банковскими картами (видео)

В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривень 77 идут в руки мошенников.

Убытки от махинаций с банковскими карточками прошлого года достигли почти 164 миллионов гривень.

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В Нацбанке подсчитали, что из каждого миллиона виртуальных гривень 77 идут в руки мошенников. В 2016 году это было 110 гривень.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В ведомстве отмечают, что количество мошеннических операций постепенно снижается. Но появляются новые способы обмануть владельцев карт. Журналисты исследовали и рассказали, как мошенники обманывают украинцев.