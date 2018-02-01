В МВФ еще не решили, когда миссия Фонда приедет в Украину

17:56, 01 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о заявлениях президента Петра Порошенко и главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина о возможном визите миссии Фонда в апреле и феврале соответственно.

"У меня нет деталей о миссии по пересмотру программы (сотрудничества с Украиной - УНИАН). Время визита миссии еще не было определено", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и сообщил о возможном получении кредитного транша в апреле.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что миссия МВФ может посетить Украину в феврале.

Ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

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