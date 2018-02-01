МВФ опроверг информацию о смягчении своей позиции по Антикоррупционному суду в Украине

МВФ ожидает совместной работы с властями Украины для устранения несоответствия законопроекта об антикоррупционном суде рекомендациям Венецианской комиссии.

Международный валютный фонд назвал неправдивой распространенную в украинских СМИ и блогах информацию о смягчении позиции Фонда по созданию антикоррупционного суда, а также об увольнении своих представителей в Украине. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

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"Во первых, нет правды в утверждениях о "смягчении позиции" МВФ (по антикоррупционному суду - УНИАН) и слухах об отставках (представителей МВФ и Всемирного банка в Украине - УНИАН). Эти слухи неправдивы. Позвольте мне вынести это на первый план", - сказал Мюррей, отвечая на вопрос УНИАН о появлении в украинских СМИ и блогах соответствующей информации.

По словам Мюррея, создание в Украине антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является неотъемлемой частью программы сотрудничества.

"Что касается антикоррупционного суда, мы ожидаем совместной работы с властями и международными партнерами, чтобы устранить обеспокоенность в отношении законопроекта об антикоррупционном суде и привести его в полное соответствие с обязательствами Украины по программе с МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии. Как мы отмечали ранее, создание антикоррупционного суда в соответствии с требованиями Венецианской комиссии является неотъемлемым компонентом программы МВФ с Украиной", - подчеркнул Мюррей.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные. Гражданские организации и международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, раскритиковали законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности - в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

25 января Порошенко по результатам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда ко второму чтению в Верховной Раде в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, предусматривающими учет рекомендаций Венецианской комиссии.

Согласно исследованию, более 90% опрошенных Американской торговой палатой представителей бизнеса столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, что соответствует показателю 2014 года.