Почем валюта в Украине: официальный курс гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 2 февраля: 100 USD – 2786,9462 гривни; 100 EUR – 3472,2563 гривни; 10 RUR – 4,9536 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2786,9462 (1 февраля – 2784,3493)

100 EUR – 3472,2563 (1 февраля – 3468,4639)

10 RUR – 4,9536 (1 февраля – 4,9558)

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,84/27,87 гривни/доллар.

Гривня укрепилась по отношению к доллару на 4 копейки с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,64/34,67 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4947/0,4956 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8695 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 266,54 миллиона долларов.