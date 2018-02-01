Почем валюта в Украине: официальный курс гривни от Нацбанка
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2786,9462 (1 февраля – 2784,3493)
100 EUR – 3472,2563 (1 февраля – 3468,4639)
10 RUR – 4,9536 (1 февраля – 4,9558)
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Как сообщал УНИАН, 1 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,84/27,87 гривни/доллар.
Гривня укрепилась по отношению к доллару на 4 копейки с открытия торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,64/34,67 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4947/0,4956 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8695 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 544 сделки на сумму 266,54 миллиона долларов.