НБУ приветствует запрет на валютное кредитование физлиц

Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ приветствует принятый на этой неделе Верховной Радой запрет на валютное кредитование физических лиц.

Об этом В.СТЕЛЬМАХ заявил в интервью "Зеркалу недели" (№ 24 (752) 27 июня-3 июля).

По его словам, наращивание валютного кредитования в последние годы стало одной из главных причин, возникших в финансовом секторе, серьезнейших дисбалансов.

При этом, отметил В.СТЕЛЬМАХ, НБУ неоднократно предупреждал и банкиров, и население о существовании соответствующих серьезнейших рисков в связи с увеличением доли валютного кредитования.

"Многие банкиры не вняли этим предупреждениям, годами отстаивая свое право на безусловное расширение валютного кредитования. Поэтому, повторюсь, ответственность за эти валютные дисбалансы должны нести и сами банки", - подчеркнул глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», которым запрещается валютное кредитование физических лиц на непроизводственные цели.