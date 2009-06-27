Стельмах: Правительство постоянно просит деньги в НБУ

Чрезмерная монетизация облигаций внутреннего государственного займа создает дополнительные инфляционные риски.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" глава Національного банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ (№ 24 (752) 27 июня-3 июля).

«На сегодняшний день Национальный банк воздерживается от монетизации ценных бумаг правительства, поскольку этим действительно создаются дополнительные инфляционные риски», - сказал он.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, НБУ рекомендует правительству использовать государственные банки не только для кредитования НАК «Нафтогаз Украины», но и для финансирования целевых государственных программ.

Кроме того, В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что сегодня для Украины уже открыты целевые кредитные линии Всемирного банка, которые почему-то не осваиваются.

В этой связи глава НБУ считает также нецелесобразной инициативу правительства по привлечению финансовых ресурсов НБУ для внедрения программы перевода теплокоммунэнерго на сжигание угля вместо газа.

«Речь идет о 74 тыс. котельных, требуется 3 млрд. грн. ресурсов. Оставим в стороне экологические аспекты и Киотский протокол. Но почему деньги опять просят у Нацбанка? Почему к реализации этого проекта не подключить, например, госбанки, которые сейчас очень хорошо капитализированы?», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.