НБУ: Финсистема Украины начала стабилизироваться

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что в последние недели в финансовой системе Украины наметились очевидные признаки стабилизации.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 24 (752) 27 июня-3 июля).

По его словам, курсовая стабилизация произошла как благодаря тому, что население психологически успокоилось, так и благодаря постепенному выравниванию торгового баланса.

«Национальный банк уже даже покупал валюту на межбанковском рынке, пополняя резервы. Это, среди прочего, способствовало укреплению как рыночного, так и официального курса гривни к доллару в прошлом месяце более чем на 9 коп. (с 7,7 до 7,61 грн./долл.), или на 1,2%», - констатировал глава НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что одним из факторов стабилизации ситуации на рынке стали валютные аукционы по покупке валюты на безналичном рынке под погашение кредитов для населения, малого и среднего бизнеса. Так, с начала мая предложение валюты на наличном рынке возросло почти в полтора раза, перевесив спрос на 150 млн. долл.

В свою очередь, отметил глава НБУ, стабилизация курса положительно повлияла на возобновление доверия вкладчиков к банковской системе, о чем свидетельствует постепенное возобновление притока депозитов в банки.

«Если в первом квартале текущего года ежемесячные показатели прироста вкладов населения имели отрицательное значение, то в апреле и мае они были уже положительными - 0,6 и 0,7%, соответственно. Так что мы имеем пусть и небольшую, но стойкую тенденцию к увеличению темпов роста вкладов населения в банковскую систему. Причем вклады растут как в национальной, так и в иностранной валюте», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

По словам главы НБУ, стабилизации финансовой системы способствовали также постоянная поддержка ликвидности банков, дополнительные меры по стабилизации их деятельности и адекватная процентная политика.

«В частности, с целью закрепления позитивных изменений на финансовом рынке и стимулирования экономического развития НБУ снизил с 15 июня учетную ставку с 12 до 11%», - напомнил В.СТЕЛЬМАХ.

Кроме того, положительным фактором стало и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом, поступление траншей от которого в значительной степени компенсирует отток валюты по финансовому счету, отметил он.

«А главное, национальная экономика также получила возможность «встряхнуться» с тем, чтобы поднять конкурентоспособность, в том числе за счет увеличения объема и повышения качества продукции», - подчеркнул глава НБУ.