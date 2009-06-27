Банки обязаны выплачивать депозиты по истечению срока

Банковские учреждения обязаны выплачивать депозиты вкладчикам по истечению срока их размещения в банке.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

В то же время, отметил глава НБУ, вкладчики должны понимать, что если деньги вкладываются в банк на определенный срок с целью получения дохода, то они «не будут лежать на полке, а будут выданы в качестве кредита другому человеку».

«А раз так, то для получения денег необходимо ждать окончания срока депозита», - отметил глава НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ также сообщил, что НБУ намерен добиваться того, тобы мораторий на выполнение требований кредиторов не распространялся на платежные функции банков.

"Кризис затронул в наибольшей степени 25-27 банков, в 15 из которых введена временная администрация и объявлен мораторий на выполнение требований кредиторов. Однако мы планируем добиться, чтобы и те банки, у которых сейчас в связи с мораторием есть отложенные платежи, тоже были обязаны выполнять их", - сообщил он.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что в настоящее время Нацбанк разрабатывает документ, чтобы мораторий на выполнение обязательств не распространялся на платежные функции банков, которые они должны осуществлять в соответствии с 47-й статьей закона о банковской деятельности.