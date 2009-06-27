В США лопнули еще 3 банка

Еще три банка в США прекратили свое существование и таким образом с начала года в стране "лопнули" в общей сложности 45 финансовых организаций, сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC). За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу три региональных банка - в штатах Джорджия, Миннесота и Калифорния. Массовое закрытие банков на волне финансового кризиса, охватившего США, привело к тому, что в течение ближайших пяти лет бюджету придется выплатить в виде страховки около 70 миллиардов долларов, полагает регулятор