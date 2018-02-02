Ниже $9 тысяч: биткоин стремительно падает, а вместе с ним и другие криптовалюты
10:20, 02 февраля 2018Финансы
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В пятницу утром 99 из 100 крупнейших криптовалют показывают снижение.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость криптовалюти биткоин за последние сутки упала на 5,1% и торгуется ниже 9 тысяч долларов за монету.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
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По состоянию на 9:00 биткоин торгуется на уровне 8,590 тысяч долларов за монету.
В пятницу утром 99 из 100 крупнейших криптовалют показывают снижение.
За последний месяц криптовалюта упала более чем вдвое. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.
По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.
фото coindesk.com
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