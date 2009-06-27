Экономика Испании в 2010г. будет расти

Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро считает, что экономика страны начнет расти в первой половине 2010 года, несмотря на негативные прогнозы экономистов, сообщает в субботу агентство Рейтер.

"Самое плохое - позади. Экономика нашей страны начнет расти в первой или второй четверти 2010", - заявил премьер-министр в интервью газете El Pais.

Однако данное заявление противоречит негативным прогнозам международного Валютного Фонда (МВФ) и Организации Экономического Развития и Сотрудничества (ОЭСР), а также пессимистичным оценкам министерства экономики Испании, отмечает агентство.

По расчетам министерства, влияние мирового экономического кризиса на экономику страны продолжится в 2010 году, что будет отражено в падении внутреннего валового продукта (ВВП) на 0,3%. В 2009 году ВВП Испании сократился на 3,6%.

По прогнозам МВФ, сделанным в апреле, экономика Испании сократится на 0,7% в 2010 году. А исследователи ОЭСР в докладе Economic Outlook N85, опубликованном в среду, предполагают 0,9%-ное падение ВВП Испании. Банк Испании также отмечает, что возврат к последовательному и устойчивому экономическому росту состоится не ранее конца 2010 года