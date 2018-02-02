Нацбанк оценивает рост ВВП Украины в 2,1%

В IV квартале 2017 года рост промышленности компенсировал разрыв связей с неконтролируемыми территориями Донбасса, но спад в сельском хозяйстве привел к снижению темпов роста экономики.

Национальный банк Украины оценивает рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном на сайте регулятора.

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"В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%", - говорится в отчете.

Согласно оценке НБУ, основным драйвером экономического роста в 2017 году стало увеличение внутреннего спроса за счет увеличения заработных плат в условиях повышения минимальной зарплаты.

В то же время, во второй половине года внутренний спрос со стороны домохозяйств несущественно замедлился, что было компенсировано ростом затрат государственного сектора.

В промышленности в IV квартале наблюдалось увеличение объемов производства в машиностроении, химической и металлургической промышленности, производстве готовых металлических изделий, что почти полностью компенсировало падение в добывающей промышленности и производстве электроэнергии на фоне разрыва производственных связей с неконтролируемыми территориями Донбасса.

При этом в последнем квартале прошлого года сельское хозяйство продемонстрировало спад на фоне уменьшения объемов производства в животноводстве и низкой урожайности поздних зерновых и технических культур.

"В результате рост реального ВВП в IV квартале 2017 года замедлился, а в целом за год был оценен в 2,1%", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабмин прогнозировал рост экономики в 2017 году на уровне 1,8%, МВФ - на уровне 2%.

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2%, прогнозируемых ранее, и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года может составить 3% при инфляции до 11,5%.