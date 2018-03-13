Долг чести: как Украина переживет пиковые выплаты кредиторам

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос до 76,3 миллиардов в долларовом или до 2,1 триллиона в гривневом эквиваленте. Итоговый показатель вполне вписался в рамки государственного бюджета Украины на 2017 год, а по отношению к ВВП даже снизился до 75% после четырех лет непрерывного роста. Тем не менее, расслабляться еще рано.

Национальный банк Украины оценивает внешние долговые выплаты в 2018-2020 годах в 16 миллиардов долларов, и этот показатель превышает объем валюты в международных резервах страны. По этой причине в НБУ назвали продолжение сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом критически важным для Украины, чтобы пережить предстоящие пиковые долговые выплаты без дефолта и прочих напастей.

Сможет ли Украина заплатить кредиторам или украинским властям придется прибегнуть к уже испытанному в 2015 году инструменту реструктуризации, либо объявить дефолт, либо упасть в ноги МВФ с просьбой начать новую программу, поскольку срок текущей истекает в марте 2019 года?

Опрошенные УНИАН эксперты настроены волне оптимистично.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович отмечает, что долговая нагрузка в ближайшие годы действительно не маленькая, но считает эту ситуацию разрешимой, условно разделяя предстоящие выплаты на три части: платежи НБУ в пользу МВФ, платежи по валютным облигациям и выплаты из бюджета по внешнему долгу, преимущественно по еврооблигациям 2015 года выпуска.

«Первая часть будет выплачиваться НБУ самостоятельно, и средств у него достаточно. Вторая, скорее всего, будет успешно рефинансирована на внутреннем рынке. Третья – потребует активных действий на международных рынках и улучшения инвестиционного имиджа страны, повышения доверия к ней», - считает эксперт, рекомендуя уделить особое внимание новым выпускам еврооблигаций, так как именно они составляют основную часть предстоящих выплат в 2019-2020 годах.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий пояснил, что из предстоящих выплат 5,6 миллиардов долларов приходится на платежи в пользу МВФ, еще 2,1 миллиарда - по гарантиям США, которые реструктуризировать не удастся, потому придется их рефинансировать или платить из резервов. По его словам, теоретически можно реструктуризировать еврооблигации, объем платежей по которым в 2018-2020 году составляет 5,3 миллиарда долларов, но это не решит проблему чрезмерной долговой нагрузки.

«Конечно, нужно рассчитывать на новую программу с МВФ, чтобы не терять резервы, но пока о ней говорить еще рано. Ещё есть шанс выбрать по старой программе 2,5-3,5 миллиарда долларов, получить 600 миллионов евро от ЕС, выпустить еврооблигации на 2-3 миллиарда долларов в год, наскрести 1-2 миллиарда из других источников. На три года этого хватит. Если протянем, то где-то в конце 2019 или начале 2020 года можно говорить о новых отношениях с МВФ», - отметил эксперт.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что большую часть предстоящих выплат можно рефинансировать, а около четверти платежей - выплатить из резервов НБУ. При этом эксперт подчеркивает, что для успешного рефинансирования запланированных выплат Украине нужно продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы сохранить возможность получать недорогие и масштабные кредиты фонда, а также заручиться лояльностью других кредиторов, для которых наличие программы с МВФ будет дополнительным стимулом одалживать нашей стране деньги. По мнению Белан, Украина может получить финансирование от МВФ в рамках текущей программы, но уже пора задуматься о новой программе с 2020 года.

«Принудительная реструктуризация или же дефолт не решат проблему. Реструктуризировать можно только ту часть выплат, которую Украина одалживала у частных кредиторов, или около трети общей суммы, но после наша страна не сможет обращаться за новыми кредитами на внешние рынки долгие годы. Дефолт по обязательствам официальным кредиторам чреват не только экономическими, но и геополитическими негативными последствиями», - подчеркивает эксперт.

Таким образом, Украина имеет все шансы спокойно пережить предстоящие пиковые долговые выплаты, но для этого нужно прекратить затянувшуюся паузу в отношениях с ключевым кредитором. Условия продолжения сотрудничества с МВФ украинским властям давно известны – это реальная борьба с коррупцией, адекватное законодательство об антикоррупционном суде и приведение цен на газ в соответствие с рыночными. Другими словами – это риск оторваться от кормушки в преддверии президентских и парламентских выборов и испорченные отношения с электоратом. Пойдут ли на эти меры власти страны, покажет время, а его осталось не так уж много.

Ольга Гордиенко (УНИАН)