До выборов не ждите: экономист дал прогноз касательно следующего транша МВФ

Будущий курс гривны зависит от доверия к власти, и если ей не доверяют, то дела будут идти не очень хорошо.

До выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз не дадут Украине кредиты.

Об этом сказал шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью "Экономической правде".

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На вопрос о том, что в будущем будет происходить с курсом гривны, Аслунд ответил: "курс зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Очевидно, что Администрация президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ".

"И я бы не ожидал, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз дадут Украине кредиты. Через это гривна будет оставаться слабой", - говорит экономист.

"Сейчас объем международных резервов Украины составляет 18 миллиардов долларов, но из-за малого объем импорта этих резервов недостаточно", - считает он.

"Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения. Будущее гривны зависит от доверия к власти. Если до руководства страны нет доверия, то скорее всего, дела будут идти не очень хорошо. Трудно сказать, насколько плохо, но катастрофы не будет", - подытожил он.