Доллар и евро в Украине вернулись к росту

Стоимость доллара в обменниках Киева выросла до 28,10 грн, евро - до 35,00 грн. Продать доллары можно по 27,80 грн/долл., евро - по 34,60 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 2 февраля составляет 28,10 грн, евро - 35,00 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн/долл., евро - за 34,60 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в четверг, 1 февраля, составляла 28,05 грн, евро - 34,85 грн.

В пятницу котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,84/27,87 грн/долл.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки соответствуют уровню открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,77/34,81 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4946/0,4955 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,8922 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 262,08 млн долл.