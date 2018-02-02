Предприниматели стали жаловаться Совету бизнес-омбудсмена вдвое чаще

С начала деятельности Совета финансовый результат для бизнеса составил более 11,3 миллиарда гривень.

Совет бизнес-омбудсмена в 2017 году получил 1638 жалоб от предпринимателей, что в два раза больше, чем в 2016 году, сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Можно сказать, что 2017 год был годом, в котором мы вышли на новый уровень как по объемам работы, так и по ее эффективности. В прошлом году бизнес обращался к нам за помощью 1638 раз. Это в два раза больше, чем в 2016 году", - отметил Шемета.

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Он сообщил, что в прошлом году государственные органы выполнили 91% рекомендаций Совета. Абсолютное большинство обратившихся с жалобой - 97% - довольны работой с командой Совета бизнес-омбудсмена.

Кроме того, Шемета подчеркнул, что с начала деятельности Совета финансовый результат для бизнеса составил более 11,3 миллиарда гривень.

По его словам, чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (61%) и правоохранительных органов (12%), государственных регуляторов (9%) и органов местного самоуправления (5%), а также таможни (3%). В целом эти вопросы составили 90% всех обращений.

"Почти три четверти жалоб поступили от малого и среднего бизнеса. Доля украинского бизнеса в общей структуре обращений составила 82%. Среди самых активных отраслей, которые обращались в Совет, это - оптовая торговля (30%), промышленное производство (15%), сельское хозяйство (10%), представители рынка недвижимости (8%) и частные предприниматели (6%)", - отметил бизнес-омбудсмен.

Он сообщил, что в 2017 году более трети всех обращений были из Киева. Самыми активными по количеству поданных жалоб стали Днепропетровская (8%), Одесская (8%), Киевская (7%) и Харьковская (7%) области.

Справка УНИАН. Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.