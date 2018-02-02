Гройсман о гривне: я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса

По словам премьер-министра, «наше задание - только укреплять национальную валюту».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не ожидает «серьезных» колебаний курса гривни.

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Об этом глава правительства заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос - валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривня стабилизируется, и гривня стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание - только укреплять национальную валюту», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на начало 2018 года составлял 27,85/27,88 грн/долл. К 22 января курс гривни снизился до минимальной в этом году отметки - 28,88/28,91 грн/долл. С 22 января по 1 февраля курс гривни укрепился до 27,84/27,87 грн/долл.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах сегодня, 2 февраля, составляет 28,10 грн, евро - 35,00 грн. Продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн/долл., евро - за 34,60 грн/евро.