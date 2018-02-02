Придется платить по долгам: Нацбанк ожидает сокращения международных резервов

По мнению регулятора, критически важным для Украины является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.

Национальный банк ожидает формирования дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов Украины до 18,6 млрд долл. в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу.

Читайте такжеГосдолг Украины за год превысил 2 триллиона гривень

Как говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора, в текущем году ожидаются поступления 2 млрд долл. от МВФ и получение кредитов от Евросоюза и Всемирного банка, что позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл.

Регулятор подчеркнул, что досрочное прекращение программы с МВФ может грозить ухудшением условий доступа Украины на международные финансовые рынки, усилением девальвационных и инфляционных ожиданий, повышением вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы.

Нацбанк напомнил, что в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл.

Читайте такжеВыплаты по госдолгу обойдутся бюджету почти в 306 миллиардов - Минфин

«Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

Профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс сведен с профицитом третий год подряд.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.