Баланс недели: правительство уволило Насирова и выручило 2,5 млрд грн за продажу лицензий на 4G связь, а платежный баланс страны сохраняет профицит

Правительство на очередном заседании, прошедшем в минувшую среду, наконец приняло решение об увольнении отстраненного от должности еще в начале марта 2017 года руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. История с его увольнением тянулась долго и обросла многими скандалами - одна из общественных организаций по борьбе с коррупцией даже успела подать в суд на Кабмин за неувольнение этого чиновника.

Кабмин затягивал кадровое решение несмотря на то, что правоохранители передали в суд обвинения в злоупотреблении Насировым служебным положением и не смотря на его открытый конфликт с министром финансов Александром Данилюком.

По версии следствия, глава ГФС в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн. И пока рассмотрение соответствующего уголовного дела судом выглядит далеким от завершения, формальным поводом для увольнения чиновника стало наличие у него двойного гражданства. Ранее эту информацию подтвердили в посольстве Великобритании.

После увольнения Насирова Кабинет министров должен будет объявить конкурс на должность нового руководителя Фискальной службы. Однако до утверждения новой кандидатуры исполняющим обязанности главы ГФС, похоже, останется экс-заместитель начальника Винницкой государственной налоговой инспекции Мирослав Продан.

Но на фискальной службе кадровые инициативы правительства не остановились. Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал ходатайство президенту об увольнении руководителя государственного оборонного концерна «Укроборонпром» Романа Романова.

В конце прошлого года глава правительства анонсировал свои намерения добиться увольнения главы госконцерна в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам работникам Николаевского судостроительного завода. Однако к активным действиям премьер перешел в минувшую среду.

«Я недавно заявил о том, что не буду работать с руководителем «Укроборонпрома» Романовым. Сегодня я предлагаю принять решение правительства о направлении ходатайства президенту об увольнении главы «Укроборонпром»», - сказал Гройсман на заседании своего Кабинета.

Одновременно правительство утвердило назначение нового члена наблюдательного совета «Укроборонпрома». Им стал экс-руководитель Агентства передовых оборонных исследовательских проектов, директор оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США Энтони Тетер.

«Эффективный наблюдательный совет позволит обеспечить прозрачность работы госконцерна», - отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, комментируя назначение.

Ускорение роста

Кабинет министров не забыл и об основной задаче на 2018 год - ускорению экономического роста. На уходящей неделе премьер-министр представил пакет из 35 законопроектов, которые в случае их принятия парламентом в феврале-мае могут ускорить рост ВВП страны до 5-7% в год.

По словам главы правительства, законопроекты предусматривают внедрение «единого окна» на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли.

Правительство также при помощи Нацбанка инициирует упрощение валютного регулирования, создание условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, а также заявляет о намерении усилить защиту интеллектуальной собственности.

«Глубоко убежден: я, глава парламента, глава государства объединимся вокруг принятия этих законопроектов», - сказал Гройсман в преддверии открывающейся 6 февраля очередной парламентской сессии.

Мобильные операторы покупают лицензии для запуска 4G связи

Ускорению экономического роста страны будет способствовать и переход на мобильную связь нового поколения. На уходящей неделе крупнейшие украинские операторы мобильной связи - «Киевстар», Vodafone и Lifecell - купили у государства лицензии на запуск сетей 4G в диапазоне 2600 МГц. Суммарно стоимость лицензий по результатам аукциона, прошедшего 31 января, составила почти 2,5 млрд грн - на 169 млн грн больше стартовой стоимости.

При этом более популярным для запуска широкой сети 4G является диапазон 1800 МГц, который обеспечивает большую площадь покрытия. С другой стороны, высокая частота обеспечивает большее количество одновременных соединений, что актуально для больших городов. Проведение аукциона по продаже лицензий на запуск 4G в диапазоне 1800 МГц запланировано на 26 февраля.

Тем времени операторы уже анонсировали ориентировочные сроки запуска нового для Украины стандарта связи.

В частности, Vodafone планирует первые запуски 4G в конце марта, однако полноценное покрытие оператор сможет развернуть лишь в июле, после получения лицензии в диапазоне 1800 МГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия.

Оператор Lifecell намерен запустить 4G в начале весны.

«Наша сеть готова к запуску 4G. Я думаю, она будет запущена еще в начале весны, как только будут завершены все необходимые процедуры», - отметил исполнительный директор Lifecell Исмет Языджи.

«Киевстар» хочет запустить услуги 4G-связи во второй половине марта.

Одним из главных преимуществ связи четвертого поколения является высокая скорость передачи данных. Если для сети 3G, функционирующей в Украине, минимальная скорость передачи данных составляет 348 Кбит/с, то для 4G - 100 Мбит/с. Потенциально внедрение нового стандарта связи позволит ускорить экономический рост Украины за счет расширения доступа населения и бизнеса к скоростному широкополосному интернету.

«Успешный конкурс на лицензии связи 4-го поколения радует не только почти двумя с половиной миллиардами гривен в государственный бюджет. Это еще один шаг Украины к новым современным технологиям. Несколько лет назад мы внедрили 3G, а теперь идем дальше в построении успешной страны», - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Для того, чтобы воспользоваться связью 4G, нужно убедится, что SIM-карта, как и мобильное устройство, поддерживают новый для Украины стандарт связи.

Профицит платежного баланса

На уходящей неделе Национальный банк опубликовал данные по платежному балансу Украины в 2017 году. По предварительным подсчетам, профицит составил 2,6 млрд долл. - именно на эту сумму в Украину пришло больше иностранной валюты, чем вышло. Профицит по итогам 2017 года оказался в два раза больше, чем в 2016 году. И это в условиях, когда дефицит внешней торговли Украины вырос на 25% и составил 6,8 млрд долл. В частности, годовой дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,9% - до 9,2 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 2,3 млрд долл. Таким образом, в течение всего прошлого года импорт рос более высокими темпами, чем экспорт.

Несмотря на это платежный баланс удалось свести с профицитом благодаря, в частности, получению транша МВФ весной прошлого года, выходу на рынки внешних заимствований, благодаря которому Украине удалось привлечь 3 млрд долл., а также притоку прямых иностранных инвестиций. Последние, по данным НБУ, в 2017 году сократились почти на треть по сравнению с 2016 годом, составив довольно скромные 3,3 млрд долл. В результате завершения большинства программ рекапитализации объем конвертации банками долга в уставный капитал сократился в 2017 году до 0,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. в 2016 году. Без учета таких операций чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% - до 1,8 млрд долл.

Тем не менее, обеспечить профицит платежного баланса в 2018 году будет довольно сложно. Ведь, по опубликованным Минфином данным, общие выплаты по государственному долгу из бюджета в 2018 году составят 306 млрд грн. В текущем году платежи по погашению госдолга запланированы в объеме 176 млрд грн, а по его обслуживанию - в сумме 130 млрд грн. При этом расходы на обслуживание госдолга составят 14% расходов общего фонда госбюджета. Из общей суммы выплат по госдолгу 37% составят внешние выплаты.

Транш ключевого кредитора – Международного валютного фонда в текущем году получить будет довольно сложно - ведь наша страна должна для этого создать антикоррупционный суд, привести цены на газ к рыночному уровню и обеспечить низкий уровень дефицита бюджета. При этом, по мнению многих экспертов, больших инвестиций в 2018 году ожидать так же не стоит.

Таким образом, ускорение реформ, позволяющих получить необходимое внешнее финансирование и привлечь зарубежный инвестиционный интерес, в текущем году может стать одним из важнейших инструментов сохранения ценовой и экономической стабильности, а также ускорения роста.

Первая рабочая неделя февраля также будет наполнена интересными событиями. Во вторник начнется весенне-летняя пленарная сессия Верховной Рады, а в пятницу Госстат обещает сообщить об уровне инфляции в январе. И еще на значительную часть Украины возвратятся снегопады и морозы. Но весна уже не за горами.

Максим Шевченко