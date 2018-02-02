Нацбанк прогнозирует снижение госдолга в этом году до 70% ВВП

Эксперты оценивают текущий уровень госдолга Украины в 75% ВВП.

Национальный банк прогнозирует снижение государственного и гарантированного государством долга Украины до уровня ниже 70% ВВП уже в 2018 году.

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Как говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора, этому будут способствовать дальнейший рост номинального ВВП, относительно низкая волатильность обменного курса и постепенное сокращение внешнего госдолга на фоне значительных выплат.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.

Согласно Программе управления государственным долгом на 2018 год, Министерство финансов оценивает общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета в 305,9 млрд грн и планирует в 2018 году заимствовать на 231,961 млрд грн.