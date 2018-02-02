НБУ оштрафовал иностранную компанию на 730 тысяч гривень

Компания оштрафована за приобретение существенного участия в банке без согласования.

Национальный банк Украины оштрафовал иностранную компанию на 730 тыс. грн за приобретение существенного участия в украинском банке без согласования регулятора.

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Как сообщается на сайте НБУ, при определении размера штрафа регулятор принял во внимание отсутствие изменений в составе владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком о произошедших изменениях.

Нацбанк напомнил, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства, и с 2015 года НБУ пять раз штрафовал за подобные нарушения на суммы от 273 тыс. до 3,3 млн грн, а с 2011 года применил временный запрет права голоса в отношении 13 человек.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах.

В рамках законодательства, в случае приобретения или увеличения существенного участия в банке без согласования НБУ вправе применять меры воздействия, в том числе штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временный запрет права голоса.