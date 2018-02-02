Нацбанк: экономика Украины замедлит рост

Регулятор прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2019-2020 годах до 2,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста реального ВВП Украины в 2019-2020 годах до 2,9% после прогнозируемых 3,4% роста в 2018 году.

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Как говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора, в 2018 году факторы фискального смягчения себя исчерпают, а также окажет свое влияние жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции.

По оценкам НБУ, потребительская инфляция в Украине постепенно снизится: до 8,9% на конец 2018 года, 5,8% - 2019 и 5% - на конец 2020 года.

Справка УНИАН. По прогнозам правительства, в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3% при инфляции 9%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 7%, Всемирный банк - на 3,5% при инфляции 7%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года может составить 3% при инфляции до 11,5%.