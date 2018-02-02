Порошенко одобрил закон об ужесточении требований к аудиторской деятельности

Реализация закона позволит гармонизировать национальное законодательство в сфере аудита финансовой отчетности и аудиторской деятельности с законодательством Европейского Союза.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2258-VIII «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

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Как сообщает пресс-служба главы государства, документ определяет правовые принципы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие при ее осуществлении, и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Отмечается, что реализация закона позволит гармонизировать национальное законодательство в сфере аудита финансовой отчетности и аудиторской деятельности с законодательством Европейского Союза в соответствующей сфере, будет способствовать развитию аудиторской деятельности в Украине, а также обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности национальной экономики.

Согласно документу, предлагается, в частности, создать орган общественного надзора (состоит из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества), который прежде всего будет осуществлять контроль за качеством аудиторских услуг, предоставляемых предприятиям, представляющим общественный интерес. Кроме того, будут повышены требования к аудиторам, которые будут предоставлять услуги предприятиям, представляющим общественный интерес, с целью внебюджетного финансирования деятельности по обеспечению качества аудиторских услуг будет вводиться механизм финансирования деятельности Органа общественного надзора и Аудиторской палаты Украины, предусматривающий уплату фиксированного взноса и переменной составляющей по договорам обязательного аудита.

Законом также устанавливается новый порядок аттестации аудиторов, для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний; вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

Кроме того, согласно нормам закона, предлагается создать Аудиторскую палату Украины как профессиональную самоуправляемую организацию, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов. Также будет сокращено количество реестров с пяти до одного и создан единый реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, в связи с чем будут уменьшены расходы аудиторских компаний на обучение и сертификацию в различных регуляторных органах.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года и вводится в действие с 1 октября 2018 года, кроме положения, касающегося изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которое вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, который устанавливает более жесткие требования для начала и ведения аудиторской деятельности.

За принятие законопроекта об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности (регистрационный номер 6016-д) проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.