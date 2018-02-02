Ситуация на валютном рынке: Нацбанк немного опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 5 февраля: 100 USD – 2788.7139 грн; 100 EUR – 3483.6614 грн; 10 RUR – 4.9762 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2788.7139 (2 февраля – 2786.9462)

100 EUR – 3483.6614 (2 февраля – 3472.2563)

10 RUR – 4.9762 (2 февраля – 4.9536)

В пятницу, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,85/27,88 грн/долл.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 1 копейку ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,66/34,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,8871 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 362,02 млн долл.