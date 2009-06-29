Украина и МВФ рассматривают вопрос увеличения очередного транша

Украина и Международный валютный фонд на сегодняшний день рассматривают вопрос об увеличении очередного транша кредита стенд-бай.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

«Сейчас рассматривается вопрос об увеличении транша, и мы надеемся, что это произойдет», - сказал источник.

Вместе с этим он отметил, что в связи с пересмотром размера транша, а также в связи с необходимостью уточнения некоторых других моментов, не назвав каких именно, непосредственная работа над пересмотром программы сотрудничества может немного затянуться.

Вместе с этим в последние дни премьер-министр Украины заявляла о том, что Украина ожидает, что третий кредит МВФ для Украины составит 3,8 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в интервью «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20-26 июня) сообщил, что Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом (МВФ) о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении (на 600 млн. долл. – УНИАН) объемов транша до 3,8 млрд. долл.

Переговоры Украины и Международного валютного фонда по поводу второго пересмотра программы в рамках соглашения stand-by начнутся 30 июня т.г., когда к миссии Фонда в Киеве присоединится ее руководитель Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.